Passeio ciclístico incentiva a ocupação dos espaços urbanos

10:41 · 29.04.2018 / atualizado às 14:48

A caravana saiu da Praça Deputado Paulo Benevides ( Fabiane de Paula ) Ciclistas percorreram 12 km entre as principais ruas e avenidas da região do bairro Messejana ( Fabiane de Paula )

Com a proposta de enaltecer a prática de esportes ao ar livre e incentivar a ocupação de espaços urbanos, a terceira edição do Pedalando por Fortaleza, iniciativa da TV Diário, convidou público de todas as idades a um passeio ciclístico pelo bairro Messejana. A caravana saiu da Praça Deputado Paulo Benevides e percorreu 12 km entre as principais ruas e avenidas da região.

A gerente comercial da TV Diário, Linda Tavares, frisa que Fortaleza é destaque nacional quando o assunto é o uso da bicicleta. "A nossa cidade tem uma vocação maravilhosa para esportes ao ar livre pelas condições climáticas. É legal também buscar outros lugares além ali da orla, conhecer Fortaleza".

Ela ressalta ainda que a prática vem sendo bastante incentivada pelos órgãos públicos, sobretudo pelo município. "Essa prática saudável vem sendo muito incentivada e isso é extremamente bacana", enfatiza.

Há 14 anos pedalando, o empresário Maurício Castro já tinha participado da primeira edição do projeto e conta que acorda sempre por volta de 4 horas da manhã para pedalar. Acompanhado de um amigo, ele conta que pedalou de Itaitinga até a Praça Deputado Paulo Benevides, no bairro da Messejana.

"O que motiva a gente é o lazer, é essa reunião. Eu pedalo porque gosto muito, é bom para a saúde e, desde que comecei, foi uma mudança total na minha vida", destaca Maurício Castro.