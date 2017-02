Passeata encerra 10ª Bienal da UNE em Fortaleza

23:09 · 01.02.2017 / atualizado às 23:27

Ao longo do percurso os estudantes entoaram palavras de ordem em defesa da educação, dos direitos previdenciários e trabalhistas, dentre outras reivindicações ( Kléber A. Gonçalves )

Com uma passeata cultural saindo do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, milhares de estudantes de todos os estados brasileiros participaram do encerramento da 10ª Bienal da União Nacional dos Estudantes. A "culturata" passou pelas avenidas Pessoa Anta e Almirante Barroso, chegando até a estátua de Iracema guardiã, de Zenon Barreto, na Praia de Iracema, ao lado do aterro.

Ao longo do percurso os estudantes cantaram e gritaram palavras de ordem em defesa da educação, dos direitos previdenciários e trabalhistas, dos recursos públicos para saúde, educação e outros direitos sociais, além de manifestações contra o governo do presidente Michel Temer.

A "culturata" é um momento tradicional de encerramento de cada edição da Bienal da UNE, destacando toda a diversidade artística e de ideias no evento, com representantes de todos os estados brasileiros e dos mais diversos grupos, expressões, propostas, manifestações artísticas e políticas. A atividade foi também uma forma de chamar ainda mais a atenção da cidade para a presença de tantos visitantes e para a necessidade de reflexões sobre o atual momento do País. É ainda um agradecimento a Fortaleza, pela acolhida à Bienal da UNE.

Atividades

Em sua 10ª edição, a Bienal, iniciada no último domingo (29), trouxe à Fortaleza dezenas de shows, peças de teatro, exposições, debates e outras atividades culturais e políticas, com a presença de nomes do cenário cearense e nacional, além de centenas de jovens artistas participantes das mostras selecionadas da Bienal em diversas linguagens.

“Nesta edição, no espírito da ‘Feira da Reinvenção’, a ideia foi mostrar uma Fortaleza que existe, vive e respira cultura e cidadania, para além dos tradicionais roteiros turísticos. As mais belas praias e belezas naturais da capital cearense estão nas favelas e nas periferias da cidade, por exemplo. E é nessas comunidades que o povo vive, sonha, reinventa o seu cotidiano e constrói alternativas inspiradoras para o futuro”, destacou o coordenador da atividade, Alexandre Santini.