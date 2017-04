Parque do Cocó recebe ação com foco na saúde mental

11:39 · 09.04.2017 / atualizado às 11:43

A convivência e a discussão sobre os mitos da depressão foram destaque na atividade realizada pela Secretaria Estadual de Saúde. FOTO: CID BARBOSA

Uma grande roda de conversa sobre a prevenção à saúde mental foi formada na manhã deste domingo, no Parque do Cocó, como parte das ações realizadas pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) em alusão ao Dia Mundial da Saúde, comemorado no último dia 7 de abril. A depressão é o tema internacional da campanha deste ano, por isso, a prevenção e a desmistificação das doenças mentais foram o foco da atividade da Sesa.

"A programação foi pensanda para que a gente se exercite e possa conversar sobre saúde mental, saúde psicossocial, integralidade da saúde e as relações familiares e sociais", explicou a coordenadora da Residência Interprofissional e Integrada em Saúde da Escola de Saúde Pública do Ceará, Amanda Frota.

O estímulo à convivência em sociedade, segundo o secretário estadual de Saúde, Henrique Javi, é um dos principais mecanismos que ajudam a eliminar os estigmas da depressão e doenças mentais, e que estava sendo abordado na ação de hoje. "Estamos falando de saúde mental como um todo, apesar de a depressão se destacar, porque muitas vezes ela passa despercebida ou não reconhecida na sociedade", enfatizou o secretário.

Realizada em parceria com o projeto Viva o Parque, da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema), a ação do Dia Mundial da Saúde incluiu orientações para prevenir a proliferação do Aedes aegypti, cuidados com a saúde do idoso e orientações nutricionais, além de aferição da pressão arterial e cálculo do Índice de Massa Corporal.