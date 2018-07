Parangaba ganha novo container para atendimento a pessoas em situação de rua

08:44 · 06.07.2018 / atualizado às 09:25

Pessoas em situação de rua e/ou em outros contextos de vulnerabilidade social terão novo equipamento do projeto Corre Pra Vida, da Secretaria Especial de Políticas sobre Drogas (SPD). O container está instalado na confluência da Rua Pedro II com a Rua do Giro, no bairro Parangaba, próximo à antiga estação ferroviária.

O novo container funcionará nos mesmos moldes do equipamento que opera, desde outubro de 2015, no Centro de Fortaleza, junto à Santa Casa de Misericórdia. Os usuários terão acesso a sanitário e chuveiros para banho, bem como a insumos de higiene e saúde. Além disso, o container servirá de ponto de apoio e suporte para a atuação de equipe de profissionais interdisciplinares e redutores de danos.

O objetivo do Projeto Corre Pra Vida é minimizar os danos causados pelo uso abusivo de drogas e, em paralelo, promover os direitos e a inserção dos beneficiários nas políticas públicas. No dia a dia de trabalho, os profissionais do projeto avaliam as necessidades do público que se dirige ao container e realizam os encaminhamentos.

Com 30 metros quadrados, o equipamento instalado na Parangaba conta com duas salas para atendimento individual e apoio, três boxes com chuveiro, um box com sanitário e pia para uso coletivo, além de pia para limpeza geral.

O secretário Especial de Políticas sobre Drogas, Will Almeida, destaca que a ideia é proporcionar cerca de seis mil atendimentos/mês no âmbito do Projeto Corre Pra Vida da SPD, a partir da instalação de mais um container. O gestor relata que somente no equipamento localizado no Centro de Fortaleza já foram realizados mais de 80 mil atendimentos desde a inauguração.

Na avaliação do secretário, o Corre Pra Vida proporciona ao usuário a passagem de um lugar de invisibilidade na sociedade e distante da garantia dos direitos fundamentais para um caminho pautado na cidadania. Daí, a importância da ampliação da iniciativa e, consequentemente, o alcance de mais pessoas em situação de rua, em especial as que enfrentam problemas relacionados ao uso de drogas.