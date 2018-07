Papa Francisco nomeia bispos auxiliares para Fortaleza

11:47 · 11.07.2018 / atualizado às 12:16

A notícia foi publicada no Jornal “L’Osservatore Romano”, às 12 horas de Roma ( Foto: Divulgação )

O papa Francisco nomeou, na manhã desta quarta-feira (11), como bispo titular de “Castabala” e auxiliar de Fortaleza, o padre Valdemir Vicente Andrade dos Santos, atualmente vigário geral e pároco da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em Aracaju (SE). Na sequência, nomeou o padre Julio César Souza de Jesus, como bispo titular de “Arba” e auxiliar de Fortaleza, atualmente pároco da Paróquia Menino Jesus de Praga, em Teresina (PI). A notícia foi publicada no Jornal “L’Osservatore Romano”, às 12 horas de Roma.

Padre Valdemir nasceu em Aracaju (SE), tem 45 anos. Cursou Filosofia no Seminário Nossa Senhora da Conceição, em Sergipe e em Roma estudou Teologia. Também fez especialização em Eclesiologia, em Roma. Foi ordenado sacerdote em agosto de 2001.

Além de pároco em várias localidades do Estado de Sergipe, atuou como reitor do Seminário Sagrado Coração de Jesus no Bairro Industrial; diretor espiritual no Seminário Maior Nossa Senhora da Conceição; chanceler da Cúria de Aracaju; notário nos processos das matérias reservadas à Santa Sé; membro do conselho presbiteral e Colégio de Consultores, entre outras funções.

Padre Julio César é natural de Goiânia (GO), tem 47 anos. É bacharel em Filosofia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú e cursou Filosofia e Teologia no Seminário Maior Sagrado Coração de Jesus. Possui mestrado em Teologia Dogmática pela Pontifícia Universidade Gregoriana. Em sua atuação pastoral já atuou como vigário paroquial em diferentes paróquias de Teresina (PI).

Foi administrador paroquial da Paróquia Nossa Senhora da Vitória, em Teresina. Também exerceu os ofícios de vice-reitor do Seminário de Filosofia Dom Edilberto Dinkelbor, em Teresina e professor de Filosofia e Direito Canônico, na Universidade Federal do Piauí (UFPI).