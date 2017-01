Pai e filho são salvos de afogamento na Praia do Futuro

11:47 · 25.01.2017 / atualizado às 12:30

Equipes do Samu e do Ciopaer foram acionadas ao local ( Foto: VC Repórter / WhatsApp )

Dois adultos e uma criança foram vítimas de afogamento na Praia do Futuro, na manhã desta quarta-feira (25). O acidente ocorreu após uma criança de 10 anos entrar no mar sozinha. O pai percebeu a ausência do filho e o avistou no mar batendo os braços. Na tentativa de salvar o jovem, os dois se afogaram. Um terceiro banhista também chegou a intervir, mas acabou se afogando também.

Um socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o técnico Alexandro Moura, percebeu a movimentação no mar e logo interviu no salvamento. Primeiro ele retirou o garoto do mar, em seguida, com a ajuda de um salva-vidas particular dos hotéis da Orla, ele salvou o pai e o terceiro banhista.

Alexandro de imediato acionou outras viaturas do Samu, além do apoio áereo da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer). "O pai foi o que mais sofreu com o afogamento. Ele estava em grau três de afogamento com batimentos acelerados e sonolento", avaliou o socorrista. Devido as sequelas do ocorrido, a equipe do Ciopaer levou as vítimas para o Instituto Doutor José Frota (IJF) para avaliação médica.