Paciente morre esperando transplante de coração no Hospital de Messejana

11:13 · 13.12.2017 / atualizado às 16:11

Valcides tinha 58 anos ( Foto: Arquivo Pessoal )

Após esperar 47 dias por um transplante de coração no Hospital de Messejana, o paciente Valcides Pereira, 58, natural de Santa Catarina, morreu aguardando um órgão novo. O problema é que não faltou doadores. A ausência de material hospitalar foi o que atrasou o procedimento cirúrgico. No Hospital, ele passou por hemodiálise, pegou infecção e, por fim, teve uma parada cardíaca que ocasionou o óbito na última quinta-feira (7).

Conforme a família, os laudos médicos estão sendo reunidos para o ingresso de um processo na Justiça. O corpo de Valcides foi cremado nesta terça-feira (12).

Segundo a esposa do paciente, a comerciante Maria das Dores, ele descobriu que tinha uma doença rara em março deste ano, a amiloidose cardíaca. "A gente soube que em São Paulo tinha um médico com a doença dele. Fomos até ele. O médico chegou a viajar para Boston. Lá, indicaram a fazer o transplante de coração em Fortaleza. Nem passamos outro lugar, viemos direto para cá".

Histórico

No dia 3 de setembro, a família chegou de Santa Catarina em Fortaleza. "Encaminhamos tudo para o transplante. Ele já estava muito cansado e debilitado. A médica internou ele no dia 20 de outubro. Em quatro dias no Hospital, apareceu dois doadores e a família não autorizou. Depois outros quatros apareceram com corações compatíveis. Certo dia, chegou a equipe e abriu o jogo dizendo que buscasse a secretária de saúde, pois o transplante ainda não tinha sido feito por falta de material hospitalar", revela Maria.

A Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa) informou, em nota, que o medicamento Milrinona lactato, que pode ser necessário após as cirurgias de transplantes, foi empenhado no mês de outubro. O fornecedor foi notificado e multado pelo não cumprimento do prazo. A previsão dada pelo fornecedor para a entrega do medicamento, que está em falta desde novembro, é 22 de dezembro.

Os pacientes do Hospital Dr Carlos Alberto Studart Gomes (Hospital de Messejana), da rede pública do Governo do Ceará, contam com a assistência da equipe médica e dos exames de apoio ao diagnóstico na unidade hospitalar. Mais de 9.551 procedimentos foram realizados no centro cirúrgico e na hemodinâmica da unidade.

A Pasta reafirma no comunicado, o compromisso com a saúde pública para garantir o atendimento e a assistência de qualidade à população cearense. Sobre o abastecimento de insumos médico-hospitalares, a Secretaria informou que a descontinuidade pontual deve-se a fatores que envolvem o fornecimento, como realinhamentos de preços, atrasos de entrega, requerimentos de troca de marca por parte dos ganhadores das licitações, além de trâmites burocráticos necessários para dar mais segurança ao processo de aquisição.