Orla da Capital tem 20 pontos adequados para banho neste fim de semana

10:18 · 07.01.2017 / atualizado às 12:21

A recomendação da Semace é que o cidadão esteja alerta à ocorrência de chuva na véspera ou no dia que ele pretende ir à praia, evitando tomar banho ou praticar esportes aquáticos ( FOTO: Natinho Rodrigues )

Aproveitar a orla da Capital neste fim de semana está restrito a 20 pontos em condições adequadas para banho de mar, do total de 31, e um a menos que o da semana passada. Os dados são do levantamento semanal da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace).

Dos pontos considerados próprios, metade está no setor leste, que compreende a Praia do Futuro, Caça e Pesca e proximidades da Rua Ismael Pordeus. Já os pontos fora dos padrões estão, em sua maioria (60%), nas praias localizadas na região oeste da Capital.

As principais causas favoráveis a poluição de trechos das praias de Fortaleza, segundo explica a Gerência de Análise e Monitoramento da Semace, são as ligações clandestinas de esgotos às galerias pluviais e a destinação inadequada do lixo. Conforme a Semace, o aumento dos pontos impróprios para banho também acontece no período chuvoso.

Por isso a recomendação do órgão ambiental é que o cidadão esteja alerta à ocorrência de chuva na véspera ou no dia que ele pretende ir à praia, evitando tomar banho ou praticar esportes aquáticos. Outra indicação é evitar entrar no mar quando há presença de manchas de coloração escura.