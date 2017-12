Operação Verão 2017/2018 começa dia 22

12:09 · 16.12.2017 / atualizado às 12:11

Começa na próxima sexta (22) a Operação Verão 2017/2018 da Marinha do Brasil. A abertura foi realizada na manhã de hoje (16) com a presença de pescadores das quase 50 embarcações que estarão competindo no Circuito Cearense de Jangadas, que acontece neste domingo (17). A ação irá se estender até o dia 19 de fevereiro, intensificando a fiscalização da Capitania dos Portos.

A operação acontece anualmente e este ano o tema é "Segurança da navegação: quem valoriza a vida, respeita". Durante esse período de quase dois meses, irão aumentar o número de equipes para coibir o tráfego próximo às praias, quando o indicado é estar a mais de 200 metros de distância para respeitar os banhistas.

Outro foco é quanto às documentações, porque é necessário toda e qualquer embarcação passar por uma inspeção naval. E tendo motor, independente do tamanho, é preciso de inscrição junto a capitania. Irão atentar-se também no quesito de equipamentos de salvatagem em ordem (botes e coletes) e se o condutor está alcoolizado.

Durante o evento, o primeiro tenente e chefe do Departamento de Segurança do Tráfego Aquaviário da Capitania, Francisco do Horizonte, frisou ainda a respeito da superlotação, motivo que levou a muitas mortes este ano, exemplificando com o acidente no Pará, com 23 vítimas fatais, e da Bahia, com 18.

Para fiscalização, há equipes nos açudes, lagoas, barragens e nos mais de 574km do litoral cearense. Entre os pontos com maior risco de acidentes estão a Enseada do Mucuripe, as lagoas do Catu e do Banana e os Açudes de Oros e do Castanhão.

Ao mostrar os dados do Estado, Horizonte ficou satisfeito em mostrar a queda no número de acidentes este ano: de 21 para 11 este ano. Em 2018, a meta é cair para menos de cinco inqueritos instaurados. O número de vítimas fatais permaneceu o mesmo do ano passado, três, decorridas principalmente de incidentes com jet ski e também queda de pescadores ao mar.

Competição

A data da abertura da Operação antecedendo a 16ª edição do Circuito Cearense de Jangadas não foi por acaso. Utilizaram a ocasião para dar orientações aos pescadores, como a necessidade de verificar bomba de esgoto, luzes de navegação, extintores e situação do casco; o risco de navegar perto das plataformas e no canal de acesso aos portos, além da importância de levar um equipamento de comunicação. Inclusive, em 2020 será obrigatório um aparelho de rastreamento via satélite para embarcações que vão além de 5 milhas nauticas de afastamento da costa, para facilitar um salvamento, caso necessário.

O evento acontece amanhã, partindo da Enseada do Mucuripe às 10h30, com ponto de chegada na Praia do Náutico. A regata será dividida em duas categorias: jangada (embarcações de 6m a 7m) e paquete (embarcações de 5m a 6m). Nesta edição, estão inscritos 250 pescadores e 45 embarcações. O Circuito Cearense de Jangadas é uma realização da TV Diário e acontece duas vezes ao ano. A TV Diário transmite a regata ao vivo, em um esquema especial de cobertura. A competição conta com o apoio da Colônia de Pescadores Z-8.

Serviço

Circuito Cearense de Jangadas

Data: 17 de dezembro de 2017

Horário: a partir das 10h

Saída: Enseada do Mucuripe