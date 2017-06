Operação Sossego apreende 10 aparelhos de som

20:52 · 10.06.2017 / atualizado às 21:56

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) de Fortaleza, por meio da Agência de Fiscalização (Agefis), realizou a terceira edição da Operação Sossego, na última sexta-feira (9).

O intuito da ação foi coibir ocorrências relacionadas à perturbação do sossego alheio, principalmente a poluição sonora. Foram montadas cinco blitze para fiscalizar diversos estabelecimentos situados na Capital.

O resultado foi de 35 autos de poluição sonora, 10 apreensões de equipamentos de som e também materiais que obstruíam a via pública.

Os alvos da operação desta noite foram imóveis dos bairros Messejana, Barroso, Curió, Guajeru, Lagoa Redonda, Jangurusssu, Conjunto Palmeiras, Ancuri, Pedras, Paupina, São Bento e Coaçu, - na Área Integrada de Segurança 03 (AIS 03) da Capital.

Sossego

A operação é realizada em resposta ao grande volume de denúncias de violação ao sossego público feitas à Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) da SSPDS.

Entre janeiro e abril deste ano, a Ciops recebeu uma média de 16.071 ligações diárias, que culminou em 3.695 ocorrências (453 por perturbação do sossego alheio, que aumentam 60% no fim de semana).

O trabalho de fiscalização visa coibir outros delitos provenientes de desentendimentos gerados pelo excesso de alguns usuários desses aparelhos, com altos níveis de ondas sonoras, o que pode ocasionar crimes de maior potencial ofensivo.

A operação também tem como objetivo a redução do registro de ocorrências dessa natureza, além de garantir paz e sossego para pessoas que moram nas proximidades de bares e imóveis que costumam utilizar som de forma inadequada.

A lei

Segundo o artigo 3° da Lei 8097, de 02 de dezembro de 1997, o nível de som permitido a alto falantes, rádios, orquestras, instrumentos isolados, bandas, aparelhos ou utensílios sonoros de qualquer natureza usados em residências, estabelecimentos comerciais e de diversões públicas, festivais esportivos, comemorações e atividades congêneres passa a ser de setenta decibéis na escala de compensação A(70dBA).

Essa escala é fixada no período diurno de 6 às 22 horas, medidos a dois metros dos limites da fonte do som.

No horário noturno, compreendido entre 22h e 6h, o nível máximo de som é de sessenta decibéis na escala de compensação A (60dBA), medidos a dois metros dos limites da fonte emissora, sendo o nível máximo de 55dBA, medidos dentro do limite do imóvel onde dá o incômodo.