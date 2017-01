Operação recolhe 65 toneladas de lixo da Praia de Iracema

15:22 · 01.01.2017 / atualizado às 16:03

Para garantir a limpeza da área, 250 pessoas participaram de operação especial no primeiro dia do ano ( Foto: Natinho Rodrigues )

Depois da noite de comemorações pela chegada de 2017 na Praia de Iracema, o que sobrou pela areia foi o lixo. Cerca de 65 toneladas de resíduos sólidos foram deixados no local por quem frequentou o evento, conforme estimativa da Ecofor Ambiental, responsável pela limpeza urbana de Fortaleza.

Para garantir a limpeza da área, 250 pessoas participaram de operação especial no primeiro dia do ano, entre garis, fiscais, técnicos de segurança e outros auxiliares, com o apoio de equipamentos como pás mecânicas, retroescavadeiras, caçambas, caminhões compactadores, microcoletores, caminhão muck, caçambas basculantes e varredeiras mecanizadas.

Os trabalhos tiveram início às 7h deste domingo (1º), com término programado apenas para quando toda a praia estivesse limpa. Foram realizados serviços de limpeza dos calçadões, avenidas, travessas, aterros e faixas de orla de praia, concluindo com o esvaziamento de papeleiras e lixeiras.