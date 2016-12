Operação que combate o mosquito Aedes aegypti chega ao Montese

22:00 · 27.12.2016

Haverá blitze educativas e apresentação do ciclo evolutivo do mosquito ( Foto: Divulgação )

Após passar pelo Conjunto Palmeiras na semana passada, a "Operação Inverno" chega, nesta quarta-feira (28), ao bairro Montese. O principal alvo da operação são os focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Na ocasião, serão montadas blitze educativas e apresentação do ciclo evolutivo do mosquito. A concentração acontece na Igreja Nossa Senhora Aparecida, a partir das 8h.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) promove visitas às residências e estabelecimentos comerciais, além da afixação de cartazes e distribuição de panfletos. Na oportunidade, também serão realizadas ações de controle de infestação por Cúllex (Muriçoca) e roedores, transmissores de doenças endêmicas, como a Leptospirose.

Para o assessor técnico da Célula de Vigilância Ambiental, Nélio Morais, as ações têm um caráter preventivo e educativo para a população da Capital. “A Operação Inverno tem como objetivo principal reduzir os criadouros dos mosquitos Aedes e Cúllex, além de roedores, antes da chegada das chuvas, que historicamente, é o período de maior incidência de casos de dengue, zika, chikungunya e leptospirose”, destacou Nélio.

As ações começaram em outubro com o objetivo de alertar a população. Foram visitados, durante esse período, os bairros Bom Jardim, Jangurussu, Autran Nunes, Cristo Redentor/Pirambu, Barroso, Edson Queiroz, Vicente Pinzón, Prefeito José Walter e Conjunto Palmeiras.