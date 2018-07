Operação Férias flagra irregularidades em barracas de praia e clubes recreativos em Fortaleza

18:41 · 17.07.2018 / atualizado às 18:59

A Operação Férias flagrou, entre os dias 11 e 12 deste mês, quatro barracas de praia e quatro clubes recreativos funcionando de maneira irregular em Fortaleza. A operação é realizada anualmente no mês de julho pelo Ministério Público do Ceará, por meio do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumido (Decon).

Os fiscais do Decon encontraram irregularidades nas barracas Crocobeach, que estava sem alvará de funcionamento, sem a licença sonora e com o Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiro (CCCB) vencido; Órbita Blue, que estava com as licenças sanitária e sonora vencidas; Santa Praia, que estava sem o alvará de funcionamento; Nossa Praia, que estava sem licença sonora e com o CCCB vencido. Todos esses estabelecimentos ficam localizados na Praia do Futuro, um dos principais pontos turísticos de Fortaleza.

Todos os clubes recreativos fiscalizados não tinham o certificado do Corpo de Bombeiros. São eles: Corujinha Hotel Infatil, Círculo Militar de Fortaleza, Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) e Centro de Atividades do Serviço Social do Comércio (Sesc). Além disso, o Corujinha Hotel também estava com a licença sanitária vencida.

O Decon estabeleceu prazo de 10 dias úteis para todos os estabelecimentos regularizarem a documentação. Caso as empresas descumpram o prazo, elas poderão ser multadas e interditadas.

Itens observados

Além da regularidade do alvará de funcionamento, registro sanitário e validade do CCCB, o Decon observa se o estabelecimento expõe um exemplar do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e o Livro de reclamações, se há a correta precificação, se informa a cobrança de couvert e se cobra multa pela perda da comanda, ação considerada ilegal.