Operação do Dia do Trabalhador termina com 21 acidentes, 20 feridos e uma morte registrados pela PRF

10:55 · 02.05.2018 / atualizado às 11:42

A PRF realizou autuou 22 pessoas e prendeu um condutor por dirigir sob efeito de álcool ( Foto: Arquivo )

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou na noite desta terça-feira (1º) a Operação Dia do Trabalhador. Desde a sexta-feira (27), quando a operação teve início, foram registrados 21 acidentes, com 20 feridos e uma morte.

A operação realizada nas estradas federais que cruzam o Estado tinha o objetivo de diminuir a violência no trânsito, principalmente para a redução de acidentes mais comuns, relacionados ao excesso de velocidade, à alcoolemia ao volante, às ultrapassagens indevidas, ao cinto de segurança e envolvendo motocicletas ou ciclomotores.

Durante a operação foram efetuados 1.478 autos de infração, com destaque para 263 autuações por ultrapassagens proibidas, 64 pelo não uso do capacete, 23 pelo não uso do cinto de segurança e seis pelo não uso da cadeirinha.

Foram realizados ainda 1.531 testes do bafômetro, em que 22 pessoas foram autuadas e uma detida por dirigir sob efeito de álcool.

No total, 4.741 veículos foram fiscalizados durante os cinco dias de operação. Neste período, 31 CNHs e 149 CRLVs foram recolhidos.

Vítima fatal

Na madrugada de domingo (29), o motociclista Francisco Nazareno Abreu de Souza, de 39 anos, morreu após colidir com um objeto fixo no km 420,5 da BR-020, no município de Maracanaú.

Presos

No município de Itapajé, um homem de 53 anos foi preso após se envolver em um acidente e os agentes da PFR comprovarem seu estado de embriaguez.

Nesta terça-feira, um veículo clonado foi apreendido na cidade de Russas após abordagem dos policiais rodoviários. Na análise dos elementos de identificação do veículo, os agentes verificaram sinais de adulteração em diversos pontos. Foi constatado ainda que a numeração do câmbio era diferente da cadastrada para a placa. O condutor do veículo foi encaminhado à Polícia.

No município de Chorozinho, um homem foi preso por uso de documento falso. Ao verificarem a documentação do condutor e do veículo, os policiais rodoviários constataram que o CRLV apresentado possuía indícios de falsificação. O condutor do veículo foi detido e encaminhado à unidade policial.