Operação apreende 40 animais silvestres em feira na Av. Sargento Hermínio

11:35 · 29.04.2018 / atualizado às 12:27

Após a apreensão, os animais foram encaminhados ao Centro de Triagem do Ibama ( Fotos: divulgação/SPA ) A operação foi realizada entre a SPA, a Guarda Municipal e a Polícia Militar Ambiental ( Foto: divulgação/SPA )

Uma operação conjunta entre a Sociedade Protetora Ambiental no Ceará (SPA), a Guarda Municipal e a Polícia Militar Ambiental resultou na apreensão de 40 animais silvestres em uma feira ao ar livre realizada neste domingo (29), na avenida Sargento Hermínio Sampaio, no bairro Monte Castelo.

Entre as espécies apreendidas estão pássaros Galo Campina, Bigodeiro, Golinha, Canário, Sabiá, Sanhasu, Bicudo, Papa-Capim e Periquito do Sertão.

Segundo o presidente da SPA, Márcio Sousa, ninguém foi preso durante a operação e os animais foram abandonados no local quando as viaturas foram avistadas. De acordo com o artigo 29 da lei 9.605/98, a comercialização ilegal de animais silvestres prevê pena de reclusão de seis meses a um ano.

O chefe da operação, Tenente Braga, da Polícia Militar Ambiental, afirmou que a fiscalização com essa parceria acontece de forma rotineira em toda a Capital. Os animais foram encaminhados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama, localizado na Messejana.