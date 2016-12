Ônibus que fazia trajeto para Fortaleza sai da pista e cai em barranco

08:18 · 23.12.2016 / atualizado às 08:32

Uma idosa ficou ferida durante o acidente. ( FOTO: VC Repórter/WhatsApp )

Uma idosa de 62 anos ficou ferida após um ônibus da empresa Guanabara, que fazia o percurso São Benedito-Fortaleza, sair da pista e cair em um barranco por volta das 4h da madrugada desta sexta-feira (23). O acidente aconteceu na altura do KM 23, da BR-222, em Caucaia, próximo ao posto fiscal da Sefaz. Apesar do susto, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que Maria Luzia Ezequiel de Araújo sofreu apenas lesões leves.

Já a dianteira do ônibus sofreu danos materiais graves. A empresa teve que mandar um ônibus reserva para que os passageiros pudessem seguir viagem normalmente. O veículo transportava 34 passageiros

Em nota enviado ao Diário do Nordeste, a embresa Guanabara afirmou que o motorista estava descansado, cumprindo jornada regular, e trafegava no limite de velocidade da via. Sobre as causas do acidente, a Guanabara irá aguardar apuração dos órgãos responsáveis. Assim que tomou conhecimento do fato, a empresa enviou equipes ao local para prestar toda assistência necessária.