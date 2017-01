17:34 · 24.01.2017

Aulas possuem diferentes cargas horárias. O professor ressalta que o primordial do curso é o aspecto segurança ( Foto: Fabiane de Paula )

Os profissionais e apaixonados por circo em Fortaleza vão poder aprender a pilotar no "Globo da Morte" por meio de uma oficina. O Instituto Intervalo, localizado no bairro Castelão, através da Escola de Circo Respeitável Vida promove o treinamento de jovens e adultos para o aprendizado desta arte.

De acordo com Djacyr Souza, organizador do curso, a ideia é proporcionar oportunidades de conhecimento das artes circenses e garantir a continuidade da expressão artística. "Queremos investir na formação dos jovens na arte do circo, além de criar oportunidades de formação de esportes de aventura", ressalta. A oficina tem carga horária de 10h a 20h. Os valores das aulas são diferentes para cada período de duração com variação de R$1mil a R$4mil.

O globista Reginaldo Calvo é quem ministra as aulas. Segundo ele existie uma preparação ainda com bicicletas no solo, antes de entrar no globo. "Precisamos testar os alunos e ver a capacidade física, além de quem tem problema com tontura. Quando se entra no globo os sentidos ficam mexidos devido as rotações". O profissional afirma que a atividade é pouco densevolvida no Ceará.

História

O Globo da Morte foi uma ideia do americano Guido Conci em 1904, anos mais tarde a esposa do engenheiro foi a primeira globista e a primeira a realizar acrobacias dentro desta gaiola de metal onde os motoqueiros em número de um a cinco arriscam a vida e promovem o encanto dos expectadores circenses.



Serviço

Instituto Intervalo

Endereço: Av. Alberto Craveiro - 2222

Contato: (85) 99985-9233 / 98791-0891

Site: ongintervalo.org