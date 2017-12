ONG promove palestra para debater adoção de crianças em Fortaleza

17:53 · 16.12.2017 / atualizado às 18:09

A ONG Acalanto promove na manhã deste domingo (17), a partir de 9h, no Parque do Cocó, palestra com a psicóloga Suzana Kramer sobre a adoção de crianças na Capital. O evento, que é gratuito, tem como tema “Como trabalhar a história de vida do filho adotivo”.

As ações no parque incluem também roda de conversa, atividades lúdicas com balões e corações que simbolizam a quantidade de crianças nos abrigos de Fortaleza. O evento vai ter formato de piquenique e os participantes podem levar toalhas e comidas.

Segundo o vice-presidente da ONG, Lucineldo Machado, são 541 crianças aguardando por adoção em abrigos da Capital.

O ponto de encontro para o início das atividades será no auditório, na administração do Parque.

A ONG Acalanto é um Grupo de Apoio à Adoção (GAA) que atua desde 2013 oferecendo apoio jurídico e psicológico a pais adotivos e pretendentes a adoção.

Confira a programação:

9h - Palestra com a psicóloga Suzana Kramer

10h às 10h30 - Momento destinado a perguntas do público presente

10h30 - Ações

Ação 1: plantar corações de papel colados em palitos de churrasco

Ação 2: soltar balões em formato de coração

