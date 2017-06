Oficina aborda conceitos e desenvolvimento do fotojornalismo no Museu da Fotografia Fortaleza

18:28 · 10.06.2017 / atualizado às 19:03

Eduardo Queiroz ressalta que um dos desafios do repórter fotográfico é a reestruturação do pensamento devido ao encontro da fotografia com o vídeo ( Foto: Kid Júnior )

Uma oficina de fotografia marcou a programação deste sábado (10) no Museu da Fotografia Fortaleza. Sob a orientação do fotógrafo e editor da Unidade de Imagem do Diário do Nordeste, Eduardo Queiroz, o evento é parte de uma série de atividades do museu voltada para estudantes e profissionais interessados em ampliar os conhecimentos em imagem.

Abordando o início e desenvolvimento do fotojornalismo, bem como conceitos e produção e reprodução de imagens, a oficina ministrada por Eduardo Queiroz foi voltada para fotógrafos com pouca experiência na área, estudantes de Comunicação Social e demais interessados na fotografia.

Para Eduardo Queiroz, é fundamental discutir e entender a fotografia com mais propriedade, em um momento em que a produção e reprodução da imagem são práticas cada vez mais comuns no cotidiano. "Mudaram os suportes, mas a forma de construir fotojornalismo não mudou muito", avalia o facilitador que apaixonou pela fotografia aos 12 anos de idade.

Na opinião do fotógrafo, um dos desafios do repórter fotográfico é a reestruturação do pensamento devido ao encontro da fotografia com o vídeo. "Ele precisa pensar a pauta como um roteiro também", complementa.

SERVIÇO

O Museu da Fotografia Fortaleza fica na Rua Frederico Borges, 545, Varjota. Mais informações sobre eventos e cursos pelo e-mail educacao@museudafotografia.com.br. As visitações ocorrem de quarta a domingo, das 12h às 17h. Entrada: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). 3017-3661.