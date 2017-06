Oceanógrafos comemoram data retirando lixo da Praia em Fortaleza; fotos

10:45 · 10.06.2017 / atualizado às 10:59 por Marcus Peixoto

Professor de Biologia José Renato César explicou sobre os danos causados pelo plástico na fauna marinha, prejudicando sobretudo as tartarugas ( Fotos: Marcus Peixoto ) A retirada dos resíduos sólidos terá como destino final as usinas de reciclagem Estudantes de Oceanografia se concentraram em frente ao Jardim Japonês

Um mutirão de limpeza, que reuniu estudantes, professores e esportistas, fez parte das atividades de comemoração do Dia do Oceanógrafo, na manhã deste sábado (10), em Fortaleza.

Os trabalhos ocorreram na Praia do Mucuripe e se constituíram na retirada de resíduos sólidos que se encontravam na areia da praia, o que afeta, especialmente, a vida marinha, além de corpo visual negativo de um dos principais cartões postais de Fortaleza, que é a Avenida Beira-Mar.

A iniciativa - que teve como ponto de concentração o Jardim Japonês, mobilizou, alunos do curso do Oceanografia, mantido pela Universidade Federal do Ceará (UFC), no Instituto de Ciências do Mar (Labomar).

Tartarugas afetadas

Antes, houve uma preleção com o professor de Biologia José Renato César, explicando aos participantes das atividades, que dentre os animais marinhos mais afetados pelo lixo jogado ao mar tem sido as tartarugas. Ele informou que o plástico confunde as espécies com algas, principal alimento. "Deveria haver leis proibindo o plástico, sendo substituídos por elementos biodegradáveis", afirmou o professor.

Para o oceanógrafo e coordenador do curso de pós-graduação de Oceanografia Carlos Teixeira, a prática de limpar a praia tem uma simbologia maior, que é promover a educação ambiental, principalmente considerando os efeitos nocivos que os resíduos surgem para a estabilidade dos sistemas marinhos. "Há, atualmente, trechos em alto-mar, onde encontramos mais plásticos do que peixes", salientou.

Para a estudante Ana Beatriz Leite, à frente da organização das atividades, esse é um trabalho que coroa as celebração do Dia do Oceanógrafo, que aconteceu de fato na quinta-feira passada. "Agora, culminamos nossa agenda com um trabalho que objetiva sensibilizar os banhistas, mas envolver todo o meio acadêmico nesse propósito", ressaltou.