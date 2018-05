Obra do VLT interrompe trânsito na Via Expressa

20:57 · 04.05.2018 / atualizado às 21:05

A Via Expressa, na altura da Rua Vicente Leite, será bloqueada nos dois sentidos, da meia-noite de sábado (5) à meia-noite de domingo (6), em mais uma etapa das obras de implantação do VLT Parangaba-Mucuripe. A operação tem objetivo de permitir o içamento de vigas da passarela que está sendo construída em frente à Estação Pontes Vieira, no bairro Dionísio Torres.

O condutor que vem da Avenida Raul Barbosa, no sentido sertão-praia, deve continuar pela Raul Barbosa e seguir pela Avenida Desembargador Moreira, para ter acesso à praia; ou dobrar à direita na Avenida Pontes Vieira para ter acesso a Engenheiro Santana Junior. Já no sentido contrário, os condutores que vêm pela Via Expressa, sentido praia-sertão, devem acessar, na altura da Avenida Antônio Sales, a rampa do viaduto, para pegar a Antônio Sales; ou entrar na Rua Santa Terezinha do Menino Jesus e da Sagrada Face (continuação da Virgílio Távora) na alça de acesso a Via Expressa.

Evolução do VLT

O trecho entre as estações Borges de Melo e Iate segue em obras, ao contrário da extensão que liga as estações Parangaba e Borges de Melo, que está em fase de operação assistida, com transporte de passageiros de forma gratuita, de 6h às 12h, de segunda a sexta.

A estimativa do Governo no Estado é concluir o ramal Parangaba-Mucuripe até o fim deste ano. As obras da passagem inferior da Avenida Borges de Melo devem ser entregues até o fim de junho.

Quando concluído, o VLT terá 13,4 quilômetros, sendo 12 quilômetros em superfície e 1,4 quilômetro de trechos elevados. Ao todo, são dez estações: Parangaba, Montese, Vila União, Borges de Melo, São João do Tauape, Pontes Vieira, Antônio Sales, Papicu, Mucuripe e Iate.