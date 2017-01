Obra de requalificação do Morro Santa Terezinha ficará pronta em julho

13:17 · 07.01.2017 / atualizado às 13:33 por Carol Kossling

As obras no local iniciaram em novembro de 2015 ( Cid Barbosa )

Na manhã deste sábado (7), o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, e sua comitiva composta por alguns secretários e vereadores visitaram as obras de requalificação do morro Santa Terezinha, no bairro Vicente Pinzón. De acordo com o prefeito, a conclusão está prevista para julho deste ano.

Algumas etapas já foram concluídas como a contenção e drenagem para evitar riscos de desabamento com o período chuvoso que se inicia. "Esta obra cumpre um triplo papel, como o social, com novos caminhos da comunidade para Beira-Mar e a instalação de equipamentos sociais e de esportes. O segundo papel é o de Defesa Civil, para dar segurança para quem mora no morro, e o terceiro é um entregar para cidade um novo espaço público para ser usufruído", declarou.

Investimentos e intervenções

Já durante o mês de julho, o espaço deverá receber uma ocupação para crianças e jovens para ver o pôr do sol com música. As obras foram iniciadas em novembro de 2015, em parceria com o Governo do Estado, com investimentos de cerca R$ 12,6 milhões. "Esta área está dentro do Ceará Pacífico e queremos prevenir a violência nesta comunidade", destaca.

As intervenções contemplam implantação de 30.000 m² de gramado com irrigação, drenagem, guarda-corpo da escadaria com corrimãos e um calçadão de 3.918 m², além de um muro de contenção verde, onde serão plantadas espécies características de jardins verticais.

Regional II

O secretário Ferrucio Feitosa manifestou sua felicidade em assumir este novo desafio. "É o meu perfil cuidar das coisas e ter a oportunidade de estar à frente ad Regional II e cuidar de 20 bairros onde está uma população bem exigente com a prefeitura", declarou. Na primeira semana no cargo, Feitosa visitou os bairros e transitou pelas ruas e equipamentos públicos. Entre os próximos passos, finalizar a equipe e adotar algumas medidas estratégicas.

"Temos muitas coisas para fazer com a Cultura e o Turismo, pois esta regional tem uma concentração maior de hotéis e turistas. Temos que deixar esta área muito boa para quem vem e para quem vive nela", ressaltou. Feitosa pretende buscar parcerias com a iniciativa privada para tocar algumas ações.

Mais segurança

Os moradores do morro Santa Terezinha estão ansiosos com o termino das obras e têm a esperança que serão para melhor. Mas para eles o fundamental é a segurança. Morando no bairro deste 1971, o pescador Nelson Vasconcelos Rodrigues, 52, acredita que se fizerem uma praça e não colocarem policiamento ela será destruída. "Se concluir o que a prefeitura fala vai ficar muito bonito e bem organizado", disse.

O autônomo Eurídes Gomes do Nascimento, 62, que está na região há 36 anos concorda com o vizinho. "Aqui o que precisa é urbanizar direito, colocar segurança e iluminação. Aqui não tem segurança e é o principal. Precisamos de uma cabine com polícia 24 horas", afirmou.