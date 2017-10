Obra de drenagem causa transtorno na Avenida Domingos Olímpio

13:16 · 09.10.2017 / atualizado às 13:21

A AMC tem acompanhado o desvio na obra, orientando os motoristas nas vias ( Foto: Arquivo )

Causando intenso engarrafamento no Centro da capital, a obra de drenagem na esquina da Avenida Domingos Olímpio com a Rua Senador Pompeu prejudicou o trânsito desta segunda no sentido Aguanambi - Bezerra de Menezes, interditando duas das três vias da Domingos Olímpio e uma faixa da Senador Pompeu. A obra faz parte das obras de construção do novo Instituto Dr. José Frota, o IJF 2, e não deve receber desvio de tráfego. Os transtornos, no entanto, pegaram muitos motoristas desprevenidos e causaram intenso engarrafamento que durou toda a manhã desta segunda (9).

A Prefeitura de Fortaleza informou, neste sábado (6), que seria iniciado um bloqueio parcial da Rua Senador Pompeu em razão das obras de drenagem que compõem o conjunto de intervenções para o novo Instituto Dr. José Frota (IJF 2). Foi reportado também o bloqueio parcial de duas faixas na Avenida Domingos Olímpio que, já nesta segunda (9), causou engarrafamento intenso no tráfego sentido leste/oeste. A Secretaria de Infraestrutura informou que a obra tem previsão de 2 meses para o término, definindo, segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania, a permanência do desvio na Avenida.

Segundo a Prefeitura, a obra não demandará desvio de tráfego na região, mas a complicação do trânsito no cruzamento das duas vias causou engarrafamentos que se por até quatro quarteirões na Avenida Domingos Olímpio. Na Senador Pompeu, o engarrafamento se estendeu até a Rua Antônio Pompeu. O orientador de trânsito da Via Livre, Emanuel Gomes, informou que o trânsito está engarrafado desde o sábado (6), quando começaram as obras. O taxista Antônio Carlos, parado no engarrafamento, informou que não esperava o congestionamento na Avenida Domingos Olímpio, sendo pego de surpresa pela interdição. “Eu cortei caminho por aqui, mas não estava preparado para esse fluxo na Domingos Olímpio. Só estava evitando a Senador Pompeu”, conta.

Drenagem

A obra de drenagem na Rua Senador Pompeu consiste na implantação de uma nova galeria auxiliar na área do subsolo 2 do novo edifício do Instituto Dr. José Frota, direcionando a água pluvial até o sistema de drenagem já existente na Av. Domingos Olímpio. A nova galeria custará R$ 175 mil e terá 180 metros de extensão, com previsão de duração dos serviços para 2 meses.