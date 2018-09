Número de feridos em acidentes de trânsito reduz 15% em Fortaleza

10:35 · 18.09.2018 / atualizado às 11:29

A Avenida Osório de Paiva chegou a registrar 129 óbitos nos último dez anos. (Foto: Kléber A. Gonçalves)

O número de vítimas feridas em acidentes de trânsito caiu 15% em comparação ao mesmo perído em 2016. Ao todo, 18.295 pessoas se feriram no trânsito em 2016, enquanto no ano passado foram registrados 15.522 feridos. Os dados fazem parte do Relatório Anual de Segurança Viária de Fortaleza, referente ao ano de 2017, lançado nesta terça-feira (18).

O levantamento foi divulgado durante o primeiro evento da Semana da Mobilidade, que se estenderá até a próxima terça (25) com o tema “nós somos o trânsito”.

O número de mortes também sofreu uma redução, diminuindo em 9% nos mesmos períodos analisados.

Além do relatório, um conjunto de ações para promover a conscientização a respeito da segurança no trânsito também foi apresentado pela Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SCSP), com o apoio da Iniciativa Bloomberg de Segurança Viária Global. A Semana tem o objetivo de chamar atenção para as mortes e ferimentos causados por acidentes de trânsito, e terá uma programação voltada para esse foco.

A segunda etapa do pacote de intervenções viárias implantadas ao longo da Avenida Osório de Paiva também deverá ser concluída durante a Semana. A via, que chegou a registrar 129 óbitos nos último dez anos, recebeu seis novos semáforos, revitalização da sinalização com a velocidade readequada desde a Avenida Gomes Brasil até a Perimetral, fechamento de conversões arriscadas, prolongamento de calçada e implantação de binário.

Como parte das atividades, na próxima quinta-feira (20), o Observatório de Segurança Viária receberá no Teatro Celina Queiroz, da Universidade de Fortaleza (Unifor), a palestra “Acidentes de trânsito: uma epidemia de saúde pública global”, às 14h, com o PhD Abdulgafoor M. Bachani, diretor da John Hopkins International Injury Research Unit, referência internacional em saúde pública.

Já no Dia Mundial Sem Carro, marcado no próximo sábado (22), usuários do Bicicletar poderão utilizar o sistema de graça ao longo de todo o dia, como forma de incentivo à saúde e de redução na emissão de gases que poluem o meio ambiente.