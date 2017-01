Número de acidentes por dia cai nas BRs, mas aumenta média de feridos

17:12 · 02.01.2017 / atualizado às 17:27

As estradas federais no Ceará registraram, nos feriados deste fim de ano, queda no número diário de acidentes, mas contabilizaram, por outro lado, média de feridos superior a 2015. De acordo com o balanço da Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgado nesta segunda-feira (2), entre os últimos dias 23 de dezembro e 1º de janeiro, foi contabilizada uma média de 6,7 acidentes por dia, 9% a menos que no ano anterior. No entanto, enquanto em 2015 a média diária de feridos foi de 6,8, em 2016 esse número passou para 7,9, 16% a mais.

Em relação ao número de óbitos por dia, houve redução em 2016. A média diária de mortos no último feriado foi de 0,4, 52% a menos em relação a 2015 (0,8). Segundo a PRF, fora contabilizadas 4 mortes no período fiscalizado, sendo 3 óbitos no dia 25 e 1 na semana que precedeu o Réveillon. No fim de semana do dia 31 não houve fatalidades.

Apesar do aumento da média de feridos, o número de acidentes graves (com feridos ou mortes) por dia também teve redução, de 2,1 para 1,3.

No balanço de 2016, a PRF utilizou a média diária de ocorrências para fazer o comparativo com os resultados do ano anterior, uma vez que a operação de trânsito de 2015 teve mais dias de duração por se tratar de feriado prolongado.

Rodovias estaduais

Nas CEs, a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) divulgou apenas os números do fim de semana de Ano Novo de 2016. Entre os dias 30 de dezembro e 1º de janeiro, foram contabilizados nas rodovias estaduais 35 acidentes, 43 feridos e 3 mortos.

Além das ocorrências no trânsito, a PRE registrou, ainda, a apreensão de 7 armas de fogo.