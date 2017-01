Novo presidente do Tribunal de Justiça do Ceará será empossado nesta terça-feira (31)

21:30 · 30.01.2017

A solenidade acontece às 16h no Palácio da Justiça ( Foto: Nah Jereissati )

O desembargador Francisco Gladyson Pontes toma posse, às 16h desta terça-feira (31), no cargo de presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) para o biênio 2017/2019. A solenidade acontece no Palácio da Justiça, bairro Cambeba. Na mesma sessão, os desembargadores Washington Luis Bezerra de Araújo e Francisco Darival Beserra Primo serão empossados como vice-presidente e corregedor-geral da Justiça, respectivamente.

Integrante da 3ª Câmara de Direito Público do TJCE e supervisor do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos desde fevereiro de 2015, o novo presidente do TJCE é natural de Jaguaruana, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará (UFC), possui MBA em Finanças Corporativas e pós-graduação em Processo Civil. É desembargador do Tribunal desde 10 de janeiro de 2011, ingressando pelo quinto constitucional, em vaga destinada aos advogados.

SERVIÇO

Posse dos novos dirigentes do TJCE

Data: 31 de janeiro de 2017

Local: Pleno do TJCE (1º andar)

Horário: 16h

Entrevista Coletiva: 15h30 (Sala de Convivência – 2º andar)