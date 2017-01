Nova operação do Terminal de Messejana motiva dúvidas e críticas de passageiros

09:11 · 30.01.2017 / atualizado às 11:11

Usuários reclamaram da demora no tráfego dos ônibus e da ausência de sinalizações das linhas ( Foto: José Leomar )

A mudança de operações no Terminal de Messejana gerou confusão nesta segunda-feira (30), primeiro dia das novas atividades. O equipamento passou a funcionar de forma provisória na edificação anexa, enquanto são realizadas as obras de construção do Novo Terminal. Segundo a Secretaria de Infraestrutura (Seinf), a intervenção tem previsão de término para outubro deste ano.

Até lá, os usuários precisam lidar com diversas mudanças no local: os pontos de parada, bem como os boxes e a administração do terminal, foram transferidos para duas plataformas provisórias localizadas no prédio anexo. O acesso de usuários às plataformas de embarque e a saída dos pedestres foram alterados pela Rua Taquatiara.

Durante a manhã, vários usuários reclamaram da demora no tráfego dos ônibus e da ausência de sinalizações das linhas, embora agentes da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) estivessem realizando a orientação.

No espaço provisório, foram implantados 26 pontos de embarque e desembarque para as 57 linhas que hoje trafegam pelo terminal, conforme a Etufor. O órgão recomenda que os passageiros localizem seu ponto de parada nas duas plataformas.

Confira a lista de linhas nas duas plataformas:

Plataforma A (Rua Santa Clara de Assis)

026 | Antônio Bezerra/Messejana

226 | Expresso/Antônio Bezerra/Messejana

600 | Messejana/Frei Cirilo/Expresso

621 | Pedras I

622 | Pedras II

628 | Sítio São João/Parque Santa Maria

630 | Itamaraty/Elizabeth II

632 | Alto Alegre/Messejana

636 | Cj Palmeiras/Parque Santa Maria

637 | Cj Maria Tomásia/Santa Filomena

640 | Cj Alvorada/Messejana

648 | Cidade Nobre/Messejana

650 | Messejana/Centro/Br Nova/Expresso

653 | Santa Fé

665 | Corujão/Messejana/Centro

681 | Alameda das Palmeiras

685 | Messejana/Rodoviária

686 | Cj São Bernardo

690 | Parque Santa Maria/Messejana

Plataforma B (Rua Taquatiara)

04 | Messejana/Papicu/Cambeba/TJ

019 | Messejana/Papicu/Manibura

051 | Grande Circular I

052 | Grande Circular II

053 | Messejana/Papicu/Washington Soares

055 | Corujão/Grande Circular I

056 | Corujão/Grande Circular II

065 | Corujão/Barroso/Jardim Violeta

068 | Messejana/Papicu/Cambeba/LJ

082 | Antônio Bezerra/Messejana/Perimetral

084 | Siqueira/Messejana/Perimetral

093 | Expresso/Messejana/Papicu

315 | Messejana/Parangaba

613 | Barroso/Jardim Violeta

615 | Corujão/Paupina/Lagoa Redonda

616 | Lagoa Redonda I

617 | Lagoa Redonda/Abreulândia/Direita

618 | Parque Santa Rosa/Messejana

619 | Paupina

626 | Lagoa Redonda II

629 | Cj Palmeiras/Perimetral

631 | Carlos Albuquerque

634 | Lagoa Redonda/Abreulândia/Esquerda

635 | Cj Tamandaré

639 | Planalto Coaçu/Messejana

641 | Guajerú I

642 | Guajerú II

643 | Barroso Circular

644 | Lagoa Redonda/Abreulândia/Litorânea

645 | Cj João Paulo II

646 | Cj São Cristóvão

655 | Passaré/Messejana

656 | Messejana/Sabiaguaba/Direita

657 | Messejana/Sabiaguaba/Esquerda

663 | Gereberaba/Messejana

676 | Cj Curió

696 | Curió/Messejana

815 | Messejana/Papicu/Cj Tancredo Neves