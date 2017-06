Nova diretoria do IJF toma posse

21:27 · 09.06.2017

Secretária de Saúde, Joana Maciel, e a nova superintendente do IJF, Riane Azevedo ( Foto: Divulgação )

O Instituto Doutor José (IJF) ganhou um novo quadro gestor na manhã deste sexta-feira (9). A médica anestesiologista Riane Azevedo assumiu o cargo de superintendente do hospital e o médico Osmar Aguiar, diretor médico desde 2013, passa agora para a Superintendência Adjunta da instituição.

A solenidade de posse foi presidida pela secretária de Saúde do Município, Joana Maciel, onde Riane, que já atuava como superintendente adjunta do IJF desde o início deste ano, recebeu a direção do centro médico das mãos de Walter Frota, que passa a atuar como consultor do hospital. Ela e Osmar tomaram posse durante reunião com servidores, no auditório da instituição.

A nova superintendente da instituição é funcionária do IJF há 24 anos. Segundo ela, a meta é garantir que as melhorias nas condições de atendimento aos usuários e de atenção aos funcionários sejam cada vez mais ampliadas e que o modelo de trabalho implantado seja fortalecido, já observando a ampliação das áreas de serviço, com o com novos leitos, salas cirúrgicas e unidades de terapia intensiva (UTI), com pleno funcionamento do IJF 2.