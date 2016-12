Nordeste tem 45% de chances de chuvas abaixo da média em 2017

19:17 · 21.12.2016 / atualizado às 19:19

verão de 2017 deve ser de chuvas abaixo da média histórica na Região Nordeste, principalmente no semiárido nordestino, onde o Ceará está situado, conforme pesquisa divulgada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

A previsão climática sazonal por consenso para o trimestre - janeiro a março de 2017 (JFM/2017) - indica que há probabilidade de 20% de chuvas acima da faixa normal climatológica, 35% dentro e 45% abaixo da média.

A causa do fenômeno seria o aquecimento das águas do Atlântico Tropical Norte, que se encontram acaloradas e afetam a precipitação do Nordeste, ocasionando menos chuvas na região. O estudo também aponta para temperaturas acima da média para a Região no mesmo período.