“No Ar com FM 93” entrega mais um avião de prêmios

12:48 · 21.09.2018 / atualizado às 15:40

A ação foi uma das maiores promoções já realizadas por emissoras de rádio no Brasil. ( Foto: Natinho Rodrigues )

A FM 93 entregou, nesta sexta-feira (21), o último "avião" de prêmios da promoção "No Ar com a FM 93". O ganhador, Rogério dos Santos Silva, reside no Mondubim. A ação foi uma das maiores promoções já realizadas por emissoras de rádio no Brasil.

Foram 4 aviões recheados de prêmios e ainda um voo panorâmico por Fortaleza para o ganhador com acompanhante. A entrega do primeiro aconteceu no dia 14 de março à ouvinte Derlândia de Lima Gomes, moradora de Itaitinga (Grande Fortaleza).

O segundo ganhador foi Aureliano Ferreira dos Santos, morador do Conjunto Jardim Castelão, no Passaré. A entrega ocorreu em maio. Já no dia 17 de julho, foi entregue o prêmio ao terceiro ganhador, Robson Vieira da Silva, de Maracanaú.

Os ganhador receberam 22 prêmios, dentre eles: TV 32 polegadas, Fogão, Máquina de lavar, Geladeira, Batedeira, Gelágua, Sofá, Churrasqueira, Tablet, Cama box casal, Guarda roupa, Rack e Micro-ondas.