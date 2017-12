Natal de Luz promove eventos neste domingo (17) em dois pontos da cidade

20:23 · 16.12.2017 / atualizado às 21:07

Estoril recebe show do Coral de Luz neste domingo (17), às 17h. ( Foto: Divulgação/Falcão Júnior )

O Natal acontece de fato no próximo domingo (24), mas a Capital terá neste final de semana eventos para celebrar um dos feriados mais tradicionais do País. Promovidos pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, o Natal de Luz terá atividades como show de coral, peças de teatro e apresentações musicais.

Neste sábado, desde às 16h, na Praça Portugal, o Natal de Luz promoveu um concerto de sax e piano, uma apresentação da Camerata da Unifor, peça de teatro e show da Orquestra Juvenil Raimundo Fagner.

No domingo, a Praça Portugal recebe às 17h o show da Orquestra Filarmônica Estrelas da Serra; às 18h, a peça “As Renas e o Quebra-Nozes”; e às 19h, a apresentação do Coral da Luz, com participação da solista Esther Fontenelle.

Estoril

Domingo (17), o Coral da Luz também fará uma apresentação no Estoril, às 17h, com presença do do pianista Felipe Adjafre.

“Pela primeira vez a beleza do Natal de Luz se estende a praia e poderá ser desfrutada por moradores e turistas juntamente ao nosso Pôr do Sol. A parceria firmada com Severino Ramalho, presidente da CDL, para trazer o evento para a região, faz parte das obras de requalificação e coloca a Praia de Iracema como rota do turismo cultural da cidade.”, destacou o secretário Alexandre Pereira.

Hotel Excelsior

Às 18h do domingo (17), o palco do Coral da Luz será na sacada do Hotel Excelsior, na Praça do Ferreira.