'Não mediremos esforços para resgatar o Sanatório Geral', diz novo secretário de Cultura

09:55 · 03.01.2017 / atualizado às 11:39

Evaldo Lima foi reeleito vereador de Fortaleza na última eleição e aceitou o covite para chefiar a pasta de cultura. ( FOTO: Fabiane de Paula )

O ciclo carnavalesco de Fortaleza já faz parte do calendário de eventos tradicionais da cidade. Com blocos de rua percorrendo a orla da Praia de Iracema e redondezas, a programação começa a ser discutida pelo recém-empossado secretário de cultura, Evaldo Lima. Em entrevista ao Diário do Nordeste, o novo gestor garantiu que não medirá esforços para resgatar o bloco Sanatório Geral, que recentemente anunciou o encerramento das atividades após dez anos.

“Nós precisamos do Sanatório. A Cidade precisa do bloco. Eu mesmo já acompanhei a festa e os considero 'quixotes da alegria'. Me coloco à disposição para qualquer possibilidade de dar continuidade ao Sanatório”, disse o gestor da Secultfor.

Evaldo afirmou que a permanência do bloco ajuda a ocupação de Fortaleza. “A lagarta de fogo [personagem da agremiação] é patrimônio da cidade. Vamos conversar com os órgãos de trânsito e a Regional para possibilitar a devida adequação das ruas. O bloco permite que as pessoas redescubram a cidade e a ocupe. Estou inteiramente à disposição para criar alternativas”.

A lagarta de fogo é um dos principais bonecos gigantes do Sanatório (FOTO: Arquivo/Diário do Nordeste)

Em 2016, o Pré-Carnaval começou no dia 8 de janeiro, já nesse ano, os foliões esperarão mais um pouco, mas Evaldo Lima promete uma festa ainda mais bonita. “A gente precisa avançar. Fortaleza tem um ciclo carnavalesco que foi consolidado, potencializou e se tornou um grande evento. Nossa perspectiva é dar oportunidade a todas manifestações.”, afirmou o secretário.

Expansão da folia

Evaldo Lima pretende ainda descentralizar o ciclo carnavalesco, que tradicionalmente é concentrado na Praia de Iracema e Benfica. “Nossa intenção é levar o Carnaval para toda a cidade. É preciso pensar o evento a longo prazo, chamando a participação não somente dos blocos, mas também dos afoxés, maracatus e escolas de samba. A gente não pretende sair da atual rota, mas sim aumentar, gerando um impacto ainda maior.”, explica.

O gestor da Seculfor disse ao Diário do Nordeste que o planejamento do ciclo carnavalesco será discutido já esta semana. Além disso, ele afirmou que a Prefeitura irá buscar parcerias coma iniciativa privada para permitir o fortalecimento do calendário de eventos.