Mutirão de limpeza recolhe lixo em pontos turísticos de Fortaleza

09:41 · 14.09.2018 / atualizado às 09:43

Em Fortaleza, o descarte irregular de lixo é um grande problema, assim o Dia Mundial da Limpeza pretende chamar a atenção de todos para não despejar lixo em locais como terrenos baldios, rios, córregos, praças e ruas ( Foto: José Leomar )

A maratona mundial de limpeza “World Cleanup Day” (Dia Mundial da Limpeza) acontece neste sábado (15), na Praia de Iracema, um dos mais principais cartões postais de Fortaleza. A concentração está prevista para às 15 horas.

Além da ação na Praia de Iracema, outros eventos serão realizados em mais três pontos da Capital. Polo de Lazer da Aerolândia, Praia do Náutico e Barra do Ceará são os outros locais escolhidos para receber a programação.

Em Fortaleza, o descarte irregular de lixo é um grande problema, assim o Dia Mundial da Limpeza pretende chamar a atenção de todos para não despejar lixo em locais como terrenos baldios, rios, córregos, praças e ruas.

"A ação está sendo impulsionada pelo movimento cívico Let's do it! World! Que iniciou ações de limpeza em 113 países ao longo da última década, com a participação de mais de 20 milhões voluntários no total", explica a organização.

Para a realização dos eventos, a organização conta com o apoio da C. Rolim, Hotel Sonata, Inadaiá, Unifor, Instituto Iracema, SEUMA, Greenpeace, Rotaract e Escoteiros do Brasil e da Coperativa de Materiais recicláveis SOCRELPE.

Dia Mundial da Limpeza

Na data milhões de voluntários em 150 países se unirão com "energia, boa vontade e preocupação com o meio ambiente para limpar seus países da poluição causada por resíduos e os cearenses também estão convocados para fazer parte desse grande movimento", convoca a organização. No País, o Limpa Brasil é o responsável por organizar e coordenar as ações em território nacional.

Mais informações

Confira a lista com os endereços e horários das ações em: www.limpabrasil.org