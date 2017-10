Municípios cearenses receberão novas ambulâncias e motolâncias

20:51 · 10.10.2017 / atualizado às 21:16

No total, os recursos do ministério devem beneficiar 155 municípios pelo Brasil ( FOTO: Reprodução )

Pelo menos 11 municípios do Estado do Ceará serão beneficiados com o reforço ao atendimento de urgência e ermegência no Brasil. Isso porque o Ministério da Saúde liberou R$ 33 milhões para ampliar e qualificar o SAMU 192. No Ceará, receberão ambulâncias os municípios de Alto Santo, Boa Viagem, Canindé, Fortaleza, Itapipoca, Jaguaruana, Quixeramobim e Tabuleiro do Norte. Enquanto isso, Caucaia, Maracanaú e Sobral receberão motolâncias.

No total, os recursos do ministério devem beneficiar 155 municípios pelo Brasil. Os valores serão destinados a 241 serviços, com 148 ambulâncias, oito motolâncias, dois aeromédicos, uma ambulancha e sete centrais de regulação. No Ceará, apenas Canindé e Quixeramobim receberão duas unidades de ambulâncias.

"A partir de agora, esses municípios poderão contar com o apoio do governo federal para continuar oferecendo atendimento de qualidade à população", afirmou o ministro da Saúde, Ricardo Barros. Os novos recursos poderão bancar 57 serviços que ainda não possuíam custeio federal, com um impacto de R$ 13 milhões por ano. Além disso, outros 118 serviços serão beneficiados com mais R$ 20 milhões anuais.

Segundo o Ministério, com a expansão, o SAMU 192 deve chegar a 84,1% da população brasileira.