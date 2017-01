Multa para Uber e serviços ilegais semelhantes dobra para R$ 1.400 em Fortaleza

13:18 · 09.01.2017 / atualizado às 13:19

Até o fim de 2016, a multa para transporte remunerado irregular de passageiros era R$ R$ 761,80. ( FOTO: Reprodução )

A multa para transporte remunerado individual irregular de pessoas agora é de R$ 1.400. A punição serve para carros, motos e vans, além dos veículos cadastrados no aplicativo Uber. A alteração na lei municipal foi publicada no Diário Oficial após ser sancionada pela Câmara dos Vereadores de Fortaleza na última sessão do ano passado.

Até o fim do ano passado, a multa para este tipo de irregularidade era de R$ 761,80, conforme a Lei Municipal 7.163, de 30 de junho de 1992. Até o início de novembro de 2016, mais de mil veículos haviam sido apreendidos por transporte remunerado de passeiros sem autorização legal.

Conforme a nova lei, que já está em vigor, fica proibido o uso de carros particulares cadastrados ou não em aplicativos, para o transporte remunerado individual de pessoas. Caso o motorista seja flagrado cometendo tal infração, a multa será de R$ 1,4 mil, podendo ser aplicada até o limite de 4 vezes o valor da multa, em caso de reincidência no período de 12 meses.

Combate à ilegalidade

Para o autor da proposta, o ex-vereador Eulógio Neto (PSC), a justificativa do aumento é coibir a ilegalidade de serviços que não são regulamentados, não somente o Uber, mas também o táxi amigo. “Estamos nos preocupados com a segurança das pessoas. Não é só porque uma pessoa tem habilitação, que ela está apta a transportar pessoas. Além disso, o Uber ou qualquer outro serviço não são regulamentados na cidade”, explica.

Conforme ainda Eulógio Neto, o aumento no valor da multa começou a ser discutido em maio e foi colocado em tramitação no mês de junho. “Já existia o problema do táxi amigo, táxi clandestino e, naturalmente, se reforçou com a chegada do aplicativo [Uber]”, reforça.