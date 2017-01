Mudança de operação no terminal de Messejana tem início na próxima segunda-feira (30)

18:17 · 26.01.2017 / atualizado às 19:07

O novo terminal, segundo a Prefeitura, terá três novas plataformas de embarque e desembarque para atender as 52 linhas que circulam no equipamento

Começa na próxima segunda-feira (30) o início da operação que vai deslocar as linhas do Terminal de Messejana para um prédio anexo. O local, segundo a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), foi construído com duas plataformas provisórias passa a receber os pontos de paradas dos coletivos e boxes de vendas, além dos serviços de administração. A intervenção vai viabilizar as obras de reforma do Novo Terminal de Messejana.

Com a mudança, o edifício vai operar com 26 pontos de embarque e desembarque para as 57 linhas existentes no terminal. Segundo informações da Etufor, as paradas foram organizadas preenchendo as duas plataformas. São 16 linhas situadas à Rua Santa Clara de Assis e outras 41 na plataforma localizada à Rua Taquatiara. Esta última também servirá para que os passageiros acessem a bilheteria, as plataformas de embarque, bem como a saída do terminal. Ainda de acordo com o mapa estrutural da Etufor, a entrada de veículos coletivos será pela Rua Jornalista Tomaz e saída à Rua Taquatiara.

Novo Terminal de Messejana

De acordo com a Secretaria de Infraestruturas (SEINF), a área provisória será integrada ao novo equipamento, garantindo uma ampliação de 71% no espaço. O Terminal de Messejana passará dos atuais 4.000m² para 6.850m² de área construída. Além disso, três plataformas de embarque e desembarque, passarelas para pedestres, rampas e placas de sinalização obedecendo as normas de acessibilidade contemplam as novas instalações.

A construção do novo terminal prevê espaço destinados à administração, bilheteria, bicicletário, posto para Guarda Municipal e Estação de tratamento de Esgoto (ETE). Para os usuários, serão implementados boxes de variedades, banheiros acessíveis refeitório e plataforma elevatória para pessoas com dificuldades de locomoção. Motoristas e cobradores devem ser beneficiados com áreas para descanso e estacionamentos para ônibus.

O projeto também estabelece adequações viárias na área interna do novo terminal. Por ser mais resistente ao fluxo de veículos, garantir a longevidade da pista e diminuir os buracos, a reforma prevê a instalação de pavimento rígido em concreto. Os moradores do entorno poderão contar com uma praça anexa ao terminal urbanizada e revitalizada. Na reforma, o espaço ganhará 2.000m² de novo piso, mobiliário urbano, paisagismo com gramado, plantio de arbustos e 113 mudas de árvores de espécies nativas.

Conforme a SEINF, as obras de construção do Novo Terminal de Messejana têm previsão de término para outubro deste ano.