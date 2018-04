Mucuripe terá substituição de parte da rede de esgoto

18:37 · 26.04.2018

O novo material, se bem conservado, só deve ser trocado de novo em 30 anos. ( Foto: Natinho Rodrigues )

Nova intervenção para esgotamento sanitário será feita pela Companhia de de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) no bairro Mucuripe. A rua Olga Barroso, no trecho compreendido entre a rua Córrego das Flores e avenida dos Jangadeiros, terá sua tubulação substituída por uma nova.

Segundo a coordenadora de Serviços e Expansão da Cagece, Aline Bessa, a troca foi motivada por vários problemas de vazamento de esgoto. Além disso, a Companhia descobriu uma rede de drenagem (responsabilidade da Prefeitura de Fortaleza) abaixo do sistema de esgoto, que poderia ceder a qualquer minuto.

"Não culpo a Prefeitura, em algum momento ela achou, por bem, instalar a rede de drenagem acima da de esgoto. Então resolvemos fazer essa substituição de redes, é uma nova linha paralela à antiga e o esgoto vai passar por ela, não mais pela outra. Não vamos tirar a velha, apenas colocar uma nova, porque não podemos mexer muito na rede velha, está muito próximo das residências e corre o perigo de ceder", explica a coordenadora.

Cerca de 70 metros de tubulação serão colocados na rua Olga Barroso, com previsão para conclusão da obra em 60 dias. Aline afirmou que a substituição também é pelo tempo de vida útil do material atual, que chegou ao fim, e pelo mau uso da rede de esgoto por parte da população, como o depósito de lixo. O novo material, se bem conservado, só deve ser trocado de novo em 30 anos. "É importante termos redes novas porque quando temos uma linha muito desgastada, começa a ter a fuga de esgoto. A susbtituição da rede deve findar isso", relata.

Trânsito

A obra não irá interferir no fornecimento de água, mas já provocou uma interdição de trânsito no trecho da Rua Olga Barroso. Desta forma, o acesso à avenida dos Jangadeiros passou a ser realizado pela travessa São João, paralela ao trecho em obras, e assim deve ficar durante a substituição da rede de esgotamento sanitário.

A próxima substituição de rede de esgotamento sanitário deve ser na Rua Córrego das Flores, conforme afirma a coordenadora. "Isso é para o futuro, mas a vida útil do material da Rua Córrego das Flores é quase no mesmo periodo da Olga Barroso".