Motoristas podem pagar multas com 40% de desconto após Detran-CE aderir ao SNE

15:28 · 04.01.2017 / atualizado às 15:49

Foto: Nah Jereissati

Os motoristas que possuem registro de veículo no Ceará poderão pagar multas com 40%¨de desconto. Neste primeiro momento, o abatimento só é válido para multas interestaduais, sendo infrações cometidas fora do Estado. No entanto, o governo estadual afirma que o sistema também vai contemplar multas estaduais.

O desconto só é possível porque o Departamento de Trânsito do Ceará (Detran-Ce) aderiu ao SNE, que é uma ferramenta, desenvolvida pela Serpro, empresa de tecnologia do Governo Federal. Um dos pontos positivos do sistema é a diminuição considerável do tempo de envio das notificações de infração. Cerca de 15 mil multas interestaduais são emitidas mensalmente pelo Detran. Com o sistema, o Governo do Estado acredita que haverá uma economia significativa em gastos com papel, impressão e envio de notificações, além de reduzir também os custos com processos operacionais.

Para ter o desconto

O condutor do veículo deve, primeiramente, cadastrar-se no SNE, e reconhecer o cometimento da infração. O motorista pode também fazer download do aplicativo gratuito “SNE Detran”, nas lojas Google Play e App Store em smartphones e tablets.

Uma vez cadastrado, a pessoa vai receber todas os avisos de infrações de forma eletrônica. O sistema mostra detalhes das multas e o código do boleto para pagamento, por exemplo. O Detran informa que já foram realizadas mais de 360 mil dowloads do app.

Em breve

Espera-se que até abril de 2017, esteja disponível o desconto de 40% para multas estaduais. Isso só acontecerá quando o Detran enviar as informações sobre as infrações de trânsito estaduais ao Serpro. O Governo Federal tem a expectativa de que, até abril, os mais de 1.600 órgãos autuadores do Brasil já tenham aderido ao SNE. Se isso acontecer, todos os condutores do país podem pagar multas com 40% de desconto, fato previsto na lei 13.281, de maio de 2016.

O SNE foi lançado em novembro de 2016 pelo Serpro e Denatran. Vários órgãos federais e estaduais já aderiram à ferramenta , como o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), o Detran-CE, o Detran-AL, o Detran-PE, o Detran-MS e o Detran-SC.