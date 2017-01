Motoristas da Uber e taxistas fazem protestos; acesso ao embarque do aeroporto é fechado

20:12 · 18.01.2017

Taxistas bloqueiam via de acesso ao embarque e desembarque de passageiros ( (Foto: JL Rosa) )

Motoristas do aplicativo Uber fizeram, na tarde desta quarta-feira (18), uma manifestação contra os taxistas na Avenida Carlos Jereissati, entre o Aeroporto de Fortaleza e um hipermercado próximo. O motivo, de acordo com a motorista da Uber Juliana Marta de Oliveira, foi porque na noite desta terça-feira (17) taxistas quebraram o veículo de um motorista do aplicativo e o machucaram. Em protesto à manifestação dos motoristas da Uber, os taxistas fecharam o caminho de acesso para embarque e desembarque dos passageiros no Pinto Martins.

Juliana, que já foi agredida por taxistas em novembro do ano passado, conta que tudo começou com a agressão de uma motorista na Praia do Cumbuco, no último sábado (14). "Ela e outros parceiros foram agredidos fisicamente e verbalmente, danificaram carro e tudo". A motorista continua dizendo que na noite desta terça-feita, taxistas cercaram motoristas da Uber que estavam aguardando passageiros. "Partiram para agressão, ontem foi pesado, teve barra de ferro, danificaram o carro do colega e quebraram o braço dele". Juliana disse que a manifestação de hoje era pacífica, mas que em retaliação pelo protesto, os taxistas fecharam a entrada do embarque e desembarque.

Com o bloqueio da via, aconteceu um pequeno acidente, por volta das 16h, entre um caminhão e um carro , que ao tentar desviar do bloqueio dos taxistas, bateu no caminhão. Para evitar novos acidentes, o Ronda do Quarteirão da área optou por fechar o acesso embarque e desembarque do aeroporto.

Ainda por causa do bloqueio da via para embarque e desembarque, os passageiros, que solicitaram os carros pelo aplicativo Uber, tiveram que descer do aeroporto e atravessar a Avenida Carlos Jereissati para pegar os carros. Uma das turistas, que estava com marido e filho, não quis falar com a reportagem, mas disse: "eu não quero falar, mas eu acho um absurdo o que esses taxistas estão fazendo. Precisei me arriscar e descer com meu filho e marido, atravessar a avenida com as malas só pra eu poder exercer meu direito de escolher andar de Uber, um absurdo", finalizou irritada. Juliana disse que alguns passageiros que estavam descendo para pegar Uber antes da polícia chegar, estavam sendo coagidos por taxistas à voltar para o aeroporto e pegar taxis.

O presidente do Sindicato dos Taxistas do Ceará (Sinditaxi), Vicente de Paula Oliveira, disse que a reinvindicação dos taxistas é apenas que a fiscalização seja maior. "O que a gente quer é uma maior fiscalização por parte do poder público para que eles botem as coisas em ordem aqui no aeroporto, porque do jeito que tá, nem um trabalha e nem deixa o outro trabalhar". O major Rodrigues, comandante do BPChoque, instruiu os motoristas a juntarem provas e levar até uma delegacia para abertura de inquérito. "Ninguém deixa de responder pelo que faz de errado".

Durante a apuração da reportagem do Diário do Nordeste, um homem, identificado apenas como Erick, foi agredido por taxistas. Ele sofreu escoriações no rosto e uma fratura no pé. "Eu fui lá dentro chamar um amigo meu que tá lá dentro [do aerporto] e eu fui agredido por conta disso".