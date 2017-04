Motorista invade padaria no Meireles com carro de luxo

10:30 · 09.04.2017 / atualizado às 12:38

O acidente provocou susto nos funcionários e nos clientes que estavam no estabelecimento ( FOTO: VC REPÓRTER )

Um veículo BMW, de cor branca, invadiu a padaria Monte Carlo, no bairro Meireles, neste domingo (9). Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Segundo informações de testemunhas, o condutor estaria sob efeito de álcool e teria errado o engate do câmbio automático do carro, em uma tentativa de estacionamento.



Procurada pela reportagem, a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) afirmou que, porém, até a publicação da matéria, a ocorrência estava em andamento e informou que as causas do acidente serão confirmadas somente depois que for concluída a análise. Já a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) informou que, quando os agente chegaram ao local, o veículo já havia sido rebocado.



O acidente provocou susto nos funcionários e clientes que estavam no estabelecimento, cujo funcionamento é 24 horas. Ainda de acordo com testemunhas, o motorista fugiu do local, apoiado por amigos.