Motorista dorme no volante e colide com um poste na Av. Maestro Lisboa

23:21 · 23.02.2018

Um motorista da empresa Viação Urbana, que ia em direção à garagem da empresa, na Avenida Maestro Lisboa, dormiu no volante e acabou provocando um acidente por volta das 22h30 desta sexta-feira (24).

Segundo testemunhas, ele perdeu o controle do veículo e colidiu com um poste de energia elétrica machucando a si próprio e ao cobrador, que também estava no ônibus. Como ele iria para a garagem, não havia mais passageiros no interior do veículo.

De acordo com uma testemunha da própria empresa, o sono do motorista seria em decorrência do excesso de trabalho, pois desde às 5h ele estava em serviço. O Diário do Nordeste tentou entrar em contato com a empresa, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

Os dois trabalhadores foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) cerca de 15 minutos após a colisão. Técnicos da Enel foram ao local para observar os danos causados ao poste. A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local e isolou a área.