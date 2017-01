20:15 · 05.01.2017

A mostra é parte das atividades do Ceará Natal de Luz e fecha o ciclo natalino ( Foto: Lucas Moura )

A XI Mostra Estadual Ceará Natal de Luz acontece nesta sexta-feira (6), Dia de Reis. A programação especial começa às 8h e se estende até às 19h na Praça do Ferreira, no Centro de Fortaleza. Como parte das atividades do Ceará Natal de Luz, a mostra fecha o ciclo natalino, destacando as manifestações regionais, com a participação de grupos de pastoril, boi, reisado, lapinha viva, presépio e fandango. Este ano, o evento homenageia os mestres Piauí e Pedro Boca Rica (este, in memorian).

Os grupos para as apresentações de janeiro ainda estão sendo selecionados. Eventos natalinos que integram as mostras regionais em todo o Estado serão visitados por uma comissão formada por representantes da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult) e da sociedade civil. Dentre os participantes serão selecionados 14 grupos, oriundos do Interior e da capital cearense, além de convidados.

A homenagem aos mestres será feita por meio de uma comenda intitulada “Se correr o boi te pega”, entregue ao próprio Mestre Piauí e ao filho do Mestre Pedro Boca Rica, Halen Oliveira. Todos os grupos participantes da XI Mostra Estadual Ceará Natal de Luz 2016 também recebem a comenda.

O objetivo da Mostra é apoiar a produção de bens e serviços culturais vinculados à temática natalina nas várias regiões do Estado do Ceará. O edital apoia projetos nas modalidades "Grupos de Tradição Natalina" e "Mostras Regionais Natalinas", além da Mostra Estadual Ceará Natal de Luz. Os grupos e mostras devem ser fiéis às tradições natalinas, que incluem manifestações como lapinhas vivas, pastoris, bois, reisados, presépios e fandangos.

Secretário da Cultura do Estado do Ceará, Fabiano dos Santos Piúba enfatiza a importância da Mostra Ceará Natal de Luz para o fechamento das festividades do Ciclo Natalino. "Abrir espaço para a cultura popular, em pleno coração de Fortaleza, une diversos significados e leituras, mexe com o imaginário das pessoas". O secretário lembra que em 2016 os mestres ganharam ainda mais reconhecimento, com a outorga do título de Notório Saber em Cultura Popular, feita pela Universidade Estadual do Ceará (Uece), por articulação da Secult.