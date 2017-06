Mortes por dengue no Ceará dobram em uma semana

08:51 · 08.06.2017 / atualizado às 13:32

Em 2017, foram confirmados 9.755 casos dos municípios ( FOTO: Venilton Kuchler / ANPr )

O número de mortes confirmadas por dengue no Ceará chegou a seis, o que representa o dobro em relação à última semana. As informações são do boletim semanal das doenças de notificação compulsória divulgado pela Secretaria de Saúde (Sesa). No último documento, três óbitos já haviam sido confirmados.

No dia 2 de junho, o boletim epidomiológico já apontava cinco óbitos pela doença sendo três em Fortaleza, um em Maracanaú e outro em Tabuleiro do Norte. O novo caso foi registrado em Paracuru, cidade distante 87 quilômetros de Fortaleza.

Em 2017, foram notificados 43.021 casos de dengue no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), correspondendo a uma taxa de incidência no Estado de 479,9 casos por 100 mil habitantes, distribuídos em 97,3% dos municípios. Foram confirmados 9.755 casos em 124 dos municípios.