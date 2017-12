Morre Yara Guerra, ex-prefeita de Caucaia, aos 79 anos

12:51 · 19.12.2017 / atualizado às 12:55

Yara Guerra também foi presidente da Academia de Letras e Artes de Caucaia (ALAC), no biênio 2013-2015 ( Foto: Divulgação )

A ex-prefeita de Caucaia, professora Yara Guerra Silva, faleceu na manhã desta terça-feira (19), ao 79 anos. Governante do município no período de 1989 a 1993, ela lutava contra um câncer e estava internada no Hospital São Raimundo, em Fortaleza, onde morreu. O velório será realizado nesta tarde, no Grêmio de Recreio e Estudos de Caucaia, a partir de 14h.

Yara também foi presidente da Academia de Letras e Artes de Caucaia (ALAC), no biênio 2013-2015. Em nota oficial, o atual prefeito do município, Naumi Amorim (PMB), decretou luto oficial de três dias pela morte da ex-governante. “Neste momento de dor, fica a solidariedade aos familiares e amigos, e o reconhecimento pelo trabalho realizado”, destacou o prefeito.

Com o decreto, todos os equipamentos públicos municipais da administração pública direta e indireta que dispuserem a bandeira de Caucaia devem mantê-la hasteada a meio mastro por 72 horas.