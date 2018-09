Moradores lidam com danos após incêndio em depósito da Cagece

11:45 · 17.09.2018 / atualizado às 13:07

Parte da estrutura das casas foi afetada pelo fogo, ocasionando prejuízos consideráveis aos locais. (Foto: José Leomar)

Moradores do bairro Pici, cujas residências estão nas proximidades do depósito da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), atingido por um incêndio na tarde do domingo (16), tiveram que se esforçar para lidar com as consequências do incidente na manhã seguinte. Parte da estrutura das casas foi afetada pelo fogo, ocasionando prejuízos consideráveis aos locais.

“A gente está aqui vendo com tristeza o nosso patrimônio destruído. Isso quebrou a nossa rotina. Eu estou me ausentando do trabalho para poder resolver essa situação juntamente às pessoas que sofreram o mesmo que eu, para, juntamente com a Cagece, tentar amenizar a situação”, lamenta Ronaldo de Paiva. Impossibilitado de continuar em sua residência devido ao odor da fumaça, o marceneiro de 48 anos teve que levar a esposa e seus três filhos para se hospedarem na casa do irmão.

Ronaldo afirma que os danos materiais são visíveis. “Pela minha avaliação, eu devo ter um prejuízo de 20 a 30 mil reais, com todos os móveis e a estrutura”, diz.

Nas palavras de Cipriano da Silva, de 68 anos, “o prejuízo foi grande”. Três caixas d’água e canos da casa foram queimados. Segundo ele, o incêndio começou por volta de 12h30 e, mesmo tendo acionado os bombeiros de imediato, as equipes só chegaram ao local mais de uma hora depois.

“A aflição foi grande. Eu fui retirada do local, porque o policial disse que a fumaça era tóxica e eu já tinha passado quatro dias internada”, relata Edeni de Freitas, de 79 anos.

Perícia investigará as causas

Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas iniciaram num depósito para guardar tubulações da Cagece e também atingiram uma fábrica de roupa, localizada atrás do terreno. Em nota, a Cagece informou que uma perícia será realizada para identificar as possíveis causas.