Moradores da Alameda das Palmeiras ganham linha de ônibus

23:04 · 25.01.2017

A primeira primeira etapa da Alameda das Palmeiras foi entregue em dezembro de 2016, com 2.032 moradias ( Foto: José Leomar )

nova linha de ônibus. A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) passou a ofertar a linha 681 - Alameda das Palmeiras, com a finalidade de atender aos usuários do empreendimento. Os moradores do Residencial Alameda das Palmeiras , localizado no bairro Ancuri (Regional VI), passam a contar com uma. A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza () passou a ofertar a linha, com a finalidade de atender aos usuários do empreendimento.

A frota começa a operação às 4h45, com dois veículos, em intervalo de 21 minutos. A linha atende à solicitação dos moradores e visa oferecer melhor acesso dos passageiros ao terminal de Messejana. A rota inicia na Rua Cel. José Barbosa, passa pela Rodovia BR-116, Anel Rodoviário e Rua Palmeira dos Índios, chegando ao Residencial Alameda das Palmeiras.

O Residencial Alameda das Palmeiras é um empreendimento do Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) e contempla, ao todo, 4.992 unidades habitacionais. Em dezembro de 2016, primeira etapa do empreendimento foi entregue, com 2.032 moradias. A segunda etapa tem entrega prevista para março deste ano.