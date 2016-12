Missa do Galo reúne mais de 5 mil pessoas na Catedral

21:44 · 24.12.2016 / atualizado às 22:38

Dom José Antonio Aparecido Tosi Marques lembrou que a celebração do Natal é o momento muito grande da expressão do amor de Deus para com as pessoas ( Foto: José Leomar )

A tradicional Missa do Galo reuniu mais de 5.000 pessoas, na Noite de Natal, que lotaram a Catedral de Fortaleza para celebrar o Nascimento de Jesus. A celebração começou às 20 horas, com todos os lugares ocupados. Muitas pessoas levaram suas próprias cadeiras para acompanhar a cerimônia, presidida pelo arcebispo dom José Antonio Aparecido Tosi Marques.

Durante a cerimônia, o arcebispo a importância da união entre as pessoas e clamou por uma fraternidade universal, "sem fronteiras". "Deus deu seu filho para nos unir", disse aos fiéis. E que Natal não é apenas no dia 24, mas todo dia. "O Natal hoje, o Natal é sempre".

O padre lembrou que a celebração do Natal é o momento muito grande da expressão do amor de Deus para com as pessoas. “É a festa do acolhimento de Deus, que vem ao nosso encontro e que assume a simplicidade na pequenez para nos mostrar onde Deus se manifesta e onde Ele quer estar na vida das pessoas. Na abertura do coração, na pequenez, no amor, naquilo que constrói de verdade o relacionamento das pessoas e constrói a paz”.

Após a aclamação e a leitura do Evangelho, um grupo de crianças entrou na Catedral, levando uma imagem do Menino Jesus, para ser colocada numa manjedoura. O momento encantou os fiéis e foi seguido por aplausos.

A técnica de segurança do trabaho, Gabriela Oliveira, 22, foi à cerimônia com seus pais e ressaltou que o momento é de agradecimento. “É muito gratificante estar neste momento com a minha família agradecendo a Deus por esse ano maravilhoso”, disse.