Ministra empossa desembargadora Iracema Vale no CNJ

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministra Cármen Lúcia, empossou na manhã desta terça-feira (10), como conselheira do CNJ, a desembargadora Iracema Vale, do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). Participaram da solenidade, em Brasília, o presidente do TJCE, desembargador Gladyson Pontes, e o governador Camilo Santana.

A nova conselheira, que passa a ocupar a vaga do desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) Carlos Levenhagen, é bacharela empela Universidade Federal do Ceará (1974) e em Administração Pública pela Universidade Estadual do Ceará (Uece). A desembargadora Maria Iracema Martins Vale foi presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará entre 2015 e 2017, e do Tribunal Regional Eleitoral cearense no período de 2013 a 2015.

A magistrada é a primeira desembargadora do Judiciário cearense a integrar o CNJ. Ela foi indicada pelo STF para ocupar o cargo por dois anos, renovável por igual período. A nova conselheira ocupará a vaga do desembargador do TJMG, Carlos Levenhagen. Na sessão, também tomou posse como conselheiro o juiz Márcio Schiefler, do TJSC.

Atuação

O Conselho é formado por 15 membros com mandato de dois anos, admitida uma recondução, sendo integrantes de Tribunais superiores, regionais e estaduais, do Ministério Público da União e estadual, dois advogados e dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada. Os conselheiros atuam na elaboração de projetos, propostas ou estudos sobre matérias de competência do CNJ, entre outras funções. No mesmo ato, em Brasília, foi reconduzido para o próximo biênio o conselheiro Arnaldo Hossepian, procurador de Justiça de São Paulo.

Também participaram da solenidade o vice-presidente do STF, ministro Dias Toffoli; o ministro do STF Luiz Edson Fachin; a procuradora-geral da República, Raquel Dodge; a presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Laurita Vaz; o presidente do Conselho Federal da OAB, Claudio Lamachia; o ministro da Saúde, Ricardo Barros; a secretária Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério dos Direitos Humanos, Berenice Maria Giannella; além de senadores e parlamentares dos estados dos integrantes dos novos conselheiros.