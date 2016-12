Ministério da Saúde repassa R$ 7,5 milhões para combate ao Aedes aegypti no Ceará

23:00 · 30.12.2016

Até 10 de dezembro foram registrados 1.487.673 casos de dengue no país, sendo a região Sudeste com o maior número de casos, 855.425 ( Foto: Cid Barbosa )

O Ministério da Saúde vai repassar ao Ceará pouco mais de R$ 7,5 milhões para intensificar as medidas de prevenção e combate ao mosquito transmissor da dengue, vírus zika e febre chikungunya. O recurso foi garantido em portaria, publicada nesta quinta-feira (29), e será ser liberado aos municípios em duas parcelas, que serão repassados aos 184 municípios do Estado. No total, a Pasta repassará R$ 152 milhões para todos os municípios brasileiros e para o Distrito Federal.

Na primeira etapa, serão repassados R$ 4,5 milhões. Pare receber os R$ 3 milhões restantes, os municípios com mais de 2 mil imóveis devem realizar o Levantamento Rápido de Índice de Infestação por Aedes aegypti (LIRAa). Já os municípios com menos de 2 mil imóveis, deverão realizar o Levantamento de Índice Amostral (LIA). Para as cidades sem infestação do mosquito, o monitoramento pode ser por ovitrampa ou larvitrampa.

De acordo com o Ministério da Saúde, o LIRAa é considerado um instrumento fundamental para orientar as ações de controle das doenças transmididas pelo mosquito, pois possibilita aos gestores locais de saúde anteciparem as ações de prevenção. O último LIRAa, divulgado em novembro deste ano, apontou que 855 cidades encontram-se em situação de alerta e risco de surto de dengue, chikungunya e zika. Isso representa 37,4% dos municípios pesquisados.

Excepcionalmente, serão consideradas as metodologias alternativas de levantamento de índices executados pelos municípios, desde que essas informações sejam repassadas ao Governo Federal. As metodologias alternativas são medidas utilizadas pelas vigilâncias locais para monitorar o nível de infestação do mosquito Aedes. O Ministro da Saúde, Ricardo Barros, considera de fundamental importância este recurso extra para as ações de prevenção e controle do vetor. “Com este reforço financeiro, os municípios vão poder concentrar ainda mais esforços no combate ao mosquito”, reforçou o ministro.

Casos

De acordo com boletim epidemiológico divulgado nessa sexta-feira (30) pela Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (SESA-CE), o Ceará teve 37.769 casos confirmados de dengue em 2016, com 30 óbitos e mais 21 sob suspeita. A febre chikungunya matou 19 pessoas, dos 27.333 casos confirmados, e 20 permanecem sob análise.

Até a primeira semana de novembro, foram registrados 1.929 casos do vírus da zika, sendo 93 deles em gestantes. Dos 150 casos de microcefalia confirmados neste ano, houve identificação do vírus em 24.