MinC e Governo do Estado lançam livro sobre relação dos cearenses com a Água

O ministério da Cultura e o Governo do Estado do Ceará lançaram, nesta terça-feira (12) o livro "Caminho das Águas: histórias de convivência com a seca no Ceará" sobre a seca mais severa do estado que o atinge há seis anos.

A obra foi ideia do Grupo de Contingência da Seca, em reunião com o governador Camilo Santana. A publicação teve patrocínio da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece).

O Governador Camilo Santana foi breve no pronunciamento, tendo parabenizado a equipe responsável pelos trabalhos. "Esse grupo, com a presença de várias áreas, tem tornado possível superarmos os desafios que a população cearense vive".

Segundo o editor do livro, Benedito Teixeira, a obra tem um caráter importante. "A sensibilidade do Estado de contar essa realidade, a das pessoas com a água, demonstra toda a criatividade do povo cearense", pronunciou.

O Secreatário de Recursos Hídricos do Estado do Ceará, Francisco Teixeira, enumeoru o aspecto documental da peça. "Temos agora um registro para as populações futuras sobre o momento que vivemos, renovando assim, a literatura sobre seca", garantiu.

Todos pela água

A noite marcou também o lançamento da sala de imprensa "Todos pela Água". Trata-se de um site onde todos os órgãos estaduais relacionados à questão da água concentrarão notícias a respeito.

O chefe de gabinete, Élcio Batista, declarou que o Grupo de Contigência soube muito bem lidar com o tema da água. "Um portal como esses, que serve de subsídio para sociedade e jornalistas, é bom e reduz as fakes news", analisa.

Camilo mencionou também as tecnologias e criatividade presentes no livro. "Mais que isso, a obra traz homens e mulheres que convivem com essa realidade". O governador encerrou lendo um trecho do livro que narra a história de Antônio Claudino, um agricultor de Crateús.

"Tudo o que eu faço é porque aprendi na pele. A seca e a chuva fazem parte da gente, então temos que lidar com elas. [...] Mesmo que o clima pese e tudo vire poeira, é preciso permanecer com a alma naquilo em que acredita", dizia a passagem.

O livro está disponível no site "Todos pela Água". Para acessar, basta abrir o link: http://saladeimprensa.ceara.gov.br/todospelaagua/?p=27069.